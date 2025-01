Pixelrunner ging das Geld aus

Pixelrunner aus Engerwitzdorf meldete kurz nach Jahreswechsel beim Landesgericht Linz Konkurs an, das Verfahren wurde inzwischen eröffnet. Zu Schulden und Gläubigern machen die Kreditschutzverbände AKV, Creditreform und KSV1870 keine Angaben. Pixelrunner-Geschäftsführer Wolfgang Allerstorfer sagt den OÖN: "Für uns ist es überraschend gekommen, auch wenn es in den vergangenen Monaten immer schwieriger geworden ist." Ob der Krisen setzten Unternehmen den Sparstift an, das betreffe auch