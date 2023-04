Pierers Reich wächst auf mehr als 11.000 Beschäftigte

420 Lehrlinge in 20 Berufen bei KTM, Pankl und Co.

Die diversen unternehmerischen Aktivitäten von Stefan Pierer sind in der Pierer Industrie AG vereint. Die Zahlen dieser Gruppe, zu der neben den Zweirad-Aktivitäten rund um KTM auch die Autozuliefer-Firma Pankl gehört, zeigen, wie groß dieses Reich inzwischen ist: Fast 11.000 Mitarbeiter sind beschäftigt, mehr als 7000 in Österreich. Innerhalb eines Jahres kamen 1400 dazu.

In der Zweirad-Sparte sind mehr als 6000, in der Pankl-Gruppe mehr als 4300 Mitarbeiter tätig. 1500 Mitarbeiter oder 14 Prozent der Belegschaft der Pierer-Industrie-Gruppe seien in der Forschung und Entwicklung tätig.

Der Umsatz erreichte mit 3,2 Milliarden Euro eine Rekordhöhe. Beide Firmenteile, die Pierer Mobility sowie die Pankl AG, haben mit 19 und 18 Prozent Plus das Wachstum anteilig fast gleich getragen. Das gebündelte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) erreichte fast 270 Millionen Euro, was einer Ebit-Marge von 8,3 Prozent entspricht.

Stefan Pierer Bild: KTM AG

Beeinträchtigt war das Wachstum im Vorjahr durch brüchige Lieferketten, sagt Unternehmenschef Stefan Pierer. Das habe auch am Ende das Ergebnis beeinträchtigt und zu einem Anstieg der Verschuldung beigetragen. Die Eigenkapitalquote war mit 32 Prozent leicht rückläufig, Pierer strebt an, wieder 35 Prozent zu erreichen.

Generell zeigt sich der Unternehmenschef optimistisch: Wachstumschancen sieht er vor allem in Asien, insbesondere Indien. Im wichtigen US-Markt geht Pierer von einer Seitwärtsbewegung auf hohem Niveau aus. Europa sieht er aufgrund der hohen Inflation auf eine kleine Stagnation zusteuern. Die hohe Inflation sei insofern beunruhigend, als mit den Jungen ein Teil seiner Zielgruppe von der Teuerung betroffen sei. Junge Zweiradnutzer sollten sich dieses leisten können.

Leoni kommt in eigene Struktur

Zur gerade laufenden Übernahme des Automobilzulieferkonzerns Leoni, der mit fast 100.000 Mitarbeitern sein Beteiligungsreich in eine neue Dimension heben würde, sagt Pierer nichts. Er stellt nur klar, dass Leoni nicht Teil der Pierer Industrie AG werde, sondern eine "komplett separate Struktur" bekomme.

Autorin Sigrid Brandstätter stellvertretende Leiterin Ressort Wirtschaft Sigrid Brandstätter