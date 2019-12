Pierers E-Bike-Pläne

Die Pierer-Mobility-Gruppe (früher KTM Industries AG) hat den deutschen Elektrorad-Anbieter Pexco vollständig integriert, wie Vorstandsvorsitzender Stefan Pierer mitteilte.

Pexco wurde 2017 in Schweinfurt von Susanne und Felix Puello gegründet. Die Deutschen entwickelten binnen sechs Monaten zwei komplette Radkollektionen samt E-Bikes der Marken Husqvarna und "R Raymon". Innerhalb kürzester Zeit knackte das Start-up mit 70 Mitarbeitern die 80-Millionen-Euro-Umsatzmarke. Von Beginn an beteiligt war die Pierer AG. Jetzt kaufte diese die restlichen 60 Prozent der Anteile. "Damit ist ein weiterer Schritt in Richtung Internationalisierung in der Zweirad-Elektromobilität in der Gruppe geschafft. Für 2020 wird mit einem Umsatz von rund 100 Millionen Euro in diesem Bereich gerechnet", so Pierer.

Neu im Vorstand der börsennotierten Pierer Mobility ist Viktor Sigl, Vorstandsmitglied der KTM AG. Der Vierer-Vorstand ist damit wieder komplett, Harald Plöckinger war im März in die Rübig-Geschäftsführung gewechselt.