Pierer Mobility bleibt hinter Erwartungen und verkleinert Vorstand

"Die schwierigen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen halten länger an als angenommen." So leitete die Pierer Mobility AG am Montagabend eine Ad-hoc-Mitteilung ein. Die Marktentwicklung im zweiten Halbjahr sei hinter den Erwartungen geblieben, hieß es. Details zu Absatz und Umsatz wurden nicht genannt.

Der Motorrad-Gesamtmarkt entwickle sich in den USA und in Europa schwach. In Europa seien die Zulassungsdaten von Jänner bis September durch Anstiege im Niedrigpreissegement zwar auf Vorjahresniveau geblieben, es zeige sich aber eine "abschwächende Dynamik".

Rasche Erholung sei auch in den USA nicht in Sicht. Dort sanken die Zulassungen bei Motorrädern in den ersten drei Quartalen des Jahres um 6,3 Prozent. Der September sei der schwächste Monat seit Jänner gewesen.



Trotz leichter Reduktion der Lagerstände bleibe der weitere Lagerabbau ein wichtiges Ziel, heißt es. Die Pierer Mobility unterstütze Händler und Zulieferbetriebe als "strategischer Partner in diesen schwierigen Zeiten".

Im Fahrradsegment sei die Restrukturierung im Gang. Ziel sei es, den Fahrradbereich mit einem auf Nischen und Premium fokussierten Geschäftsmodell profitabel weiterzuführen. Bei den Fahrrädern werde es zu einem höher als ursprünglich angenommenen zusätzlichen außerordentlichen Abwertungsbedarf kommen. Wie hoch dieser ausfällt, teilte die Pierer Mobility nicht mit.

Guidance für heuer aufgehoben

Die Guidance für das laufende Geschäftsjahr, also den Ausblick auf die wichtigsten Kennzahlen, hebt die Unternehmensgruppe wegen der aktuellen Entwicklungen auf.

Der Vorstand wird nach dem Ausscheiden von Viktor Sigl im Juli auf zwei Personen verkleinert. Vorstandschef ist Stefan Pierer, ihn unterstützt Gottfried Neumeister.

Die Pierer Mobility AG beschäftigte per Ende Juni rund 6000 Mitarbeiter und verkaufte im Vorjahr 382.000 Motorräder. Der Umsatz belief sich auf 2,7 Milliarden Euro. Bekannte Marken der Gruppen sind KTM, Husqvarna und Gasgas.

Autor Martin Roithner