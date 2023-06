Pierer: "Marxismus hat in keinem Land Wohlstand gebracht"

Seit einem Jahr ist KTM-Chef Stefan Pierer Präsident der Industriellenvereinigung Oberösterreich (IV). Am Montag fanden die Vollversammlung und der Industrie-Empfang in der Kepler-Universität statt. Die Industrie habe sich wacker geschlagen, aber die Herausforderungen seien mit hausgemachter Inflation, Energiekrise und Geopolitik extrem, sagte Pierer.

Er warf der EU und den Mitgliedsstaaten vor, Europa "in den Stillstand zu regulieren", und warnte vor "Experimenten" in Österreichs Politik. Pierer kritisierte vor allem Ideen der Sozialdemokraten wie Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich, Vermögenssteuern, Verstaatlichung, aber auch "Verbote unter dem grünen Deckmantel". "Es gibt weltweit kein Land, in dem Marxismus und Planwirtschaft je zu Wohlstand geführt haben", sagte Pierer. Es brauche vollen Fokus auf Innovation, Qualifizierung, Unternehmertum, Wachstum.

Beim Thema "Leistung muss sich (wieder) lohnen" herrsche Stillstand in der VP/Grünen-Koalition, obwohl Anreize bei Überstunden, Vollzeit und Arbeiten in der Regelpension für das Frühjahr angekündigt gewesen seien. "Es wird weiter Nicht- oder Teilzeitarbeiten gefördert statt Mehrarbeit und längeres Arbeiten", so Pierer.

Der deutsche Ökonom Lars Feld war zu Gast und nannte als die drei großen Probleme Europas die Demografie, die hohen Kosten und die geostrategische Entwicklung. Wichtig sei eine Reduktion der steuerlichen und der Regulierungskosten.

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft Alexander Zens

