Pierer ist jetzt Alleineigentümer von Leoni

Der Eintrag ins Handelsregister erfolgte am Vormittag, der Aktienhandel an den Börsen in Frankfurt und München wurde im Laufe des Tages beendet.

Leoni mit weltweit 95.000 Mitarbeitern hat im vergangenen Jahr 5,1 Milliarden Euro Umsatz und 605 Millionen Euro Verlust gemacht. Nachdem der Teilverkauf an einen thailändischen Investor Ende 2022 gescheitert war, wurde mit Leoni-Großaktionär Pierer ein Rettungsplan vereinbart: Er gab Leoni eine Kapitalspritze von 150 Millionen Euro und bekam dafür alle neu ausgegebenen, nicht mehr börsennotierten Aktien.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper