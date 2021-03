Pierer-Gruppe fährt der Krise davon

In einer Aussendung sprach der Motorradhersteller vom "bereits zehnten Rekordjahr in Folge". Die Erlöse stiegen leicht um ein Prozent auf 1,5 Milliarden Euro, das Betriebsergebnis (Ebit) verringerte sich von 131,7 auf 107,2 Millionen Euro. 326.471 Motorräder und E-Bikes setzte die Gruppe ab, wovon 56.064 Stück auf die stark wachsende E-Bike-Sparte entfielen.

Vor allem im ersten Halbjahr 2020 habe die Krise das Unternehmen getroffen, wie es heißt. Im zweiten Halbjahr sei es aber gelungen, verlorene Produktions- und Absatzmengen aus dem Lockdown des Frühjahrs weitgehend aufzuholen.

Heuer will die Pierer Mobility AG einen Schwerpunkt bei der E-Mobilität im Scooter-Segment setzen. In Anif bei Salzburg wurde in ein Elektromobilitätszentrum investiert. Dort arbeiten künftig 300 Mitarbeiter. Die Zahl der Mitarbeiter in der Gruppe stieg im Vorjahr um 218 auf 4586 Beschäftigte.

Für das erste Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres rechnet das Unternehmen mit "Herausforderungen" in der Logistik. Kapazitäts- und Lieferengpässe bei Zulieferern könnten zu Verzögerungen führen. Um gegen Corona gewappnet zu sein, arbeitet die Pierer Mobility AG im eigenen Unternehmen an einer Impfstraße.