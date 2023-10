Photovoltaik-Rekord: Private installieren heuer mehr als ein Gigawatt

2023 wird ein Solarstrom-Rekordjahr in Österreich. Genaue Zahlen anhand der Förderanträge dürften in den nächsten Tagen veröffentlicht werden. Sicher ist: "Allein im Segment der Kleinanlagen gehen wir von einem Zubau von mehr als 1000 Megawatt peak Spitzenleistung aus", sagt Vera Immitzer, Geschäftsführerin des Bundesverbandes Photovoltaic Austria. Kleinanlagen betreffen in erster Linie private Haushalte und Landwirte sowie manche Betriebe.