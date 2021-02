Österreich will bis 2030 so viele Dächer wie möglich mit Photovoltaik-Anlagen versehen. Doch bei der Förderung schauen viele Antragsteller durch die Finger. Daran werde sich nur wenig ändern, wenn heute, Dienstag, die nächste Ausschreibung für die Förderung von PV-Anlagen und Solarspeicher geöffnet wird, heißt es in der Branche. Auch hier wird ein sogenanntes Windhundrennen erwartet, bei dem gilt: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.