Photovoltaik-Anträge: Letzte Förder-Runde ab 17 Uhr

Ab 17 Uhr ist es für private Haushalte und Unternehmen auf der Homepage der Abwicklungsstelle OeMAG (oem-ag.at) bzw. auf eag-abwicklungsstelle.at möglich, Anträge für Investitionsförderungen von Photovoltaik-Anlagen und Speichern zu stellen. Der Topf ist mit 55 Millionen Euro dotiert. Die Antragsfrist läuft bis 23. Oktober.

Bei kleineren Anlagen (bis 20 kW) gilt aber weiter das "first come, first serve"-Prinzip. Ob man den Zuschlag bekommt, hängt vom Zeitpunkt der Ticketziehung ab. Dafür braucht man den Einspeise-Zählpunkt, eine gültige Email-Adresse und die Leistung der Anlage. nach der Ticketziehung hat man 14 Tage Zeit, den Förderantraf zu vervollständigen.

Der Bundesverband Photovoltaic Austria gibt weitere Tipps: Für eine erfolgreiche Antragstellung müssen bereits alle für das Projekt notwendigen Genehmigungen sowie Anzeigen vorliegen. Und man sollte das Kleingedruckte gut durchlesen. Das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) sieht vor, dass Privatpersonen vor Einreichung eines gültigen Erstantrages Ihre Anlage bestellen und errichten, nicht aber in Betrieb nehmen dürfen. Bei Unternehmen ist es noch strenger: Diese dürfen vor Einreichung eines gültigen Erstantrags mit dem Projekt noch nicht begonnen haben. Das bedeutet, dass der Förderwerber die Anlage oder Anlagenteile auch nicht rechtsverbindlich bestellen darf.

Die genauen Förderbedingungen für das kommende Jahr sind derzeit noch unbekannt, da eine entsprechende Verordnung fehlt. „Ohne konkrete Verordnung gibt es keine Planungssicherheit. Die Branche und die Kunden benötigen dringend Informationen zu den Förderbedingungen für 2024 und Kontinuität“, sagt Vera Immitzer, Geschäftsführerin

von Photovoltaic Austria. Sie plädiert für eine Fortführung des Budgets von insgesamt 600 Millionen Euro. „Es ist schwierig, sich jedes Jahr neu auf die Situation einstellen zu

müssen. Die Branche benötigt verlässliche Rahmenbedingungen, um Projekte effizient vorzubereiten“, so Immitzer.

Alle PV-Projekte erfordern einen Netzanschluss und die entsprechende Netzinfrastruktur. Die rasche Verabschiedung eines modernen E-Wirtschaftsgesetzes (ElWG) sei unerlässlich für die Photovoltaik-Branche, sagt Immitzer: „Projekte, die nur auf dem Papier existieren, helfen uns nicht weiter. Mit der neuen Förderung muss die Politik auch den Ausbau des Stromnetzes berücksichtigen und alle erforderlichen Rahmenbedingungen zeitgleich umsetzen."

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft Alexander Zens