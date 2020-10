Pharmariese Novartis verkauft Werk in Unterach

Die Ebewe Pharma hat heute, Donnerstag, bekannt gegeben, dass der Produktionsstandort in Unterach (Bez. Vöcklabruck) an die Fareva verkauft wird. Ebewe gehört zum Schweizer Pharmariesen Novartis: In Unterach werden injizierbare Krebsmedikamente verkauft. Fareva ist ein französischer Auftragsdienstleister im industriellen Bereich: Das Unternehmen bietet unter anderem Forschungs-, Herstellungs- und Verpackungslösungen für die Pharmaindustrie an.

In Unterach soll auch weiter für Novartis produziert werden: Eine entsprechende Liefervereinbarung ist Teil des Vertrags. Der Vertrag steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden. Die Transaktion soll im ersten Quartal 2021 abgeschlossen sein.