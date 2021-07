Pharmaproduktion in Österreich forcieren

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck sieht großes Potenzial in der Pharmaproduktion: Österreich könnte sich hier eine Sonderstellung aufbauen. Im Zuge einer gezielten Ansiedlungsstrategie könnte man sich auf Substanzen stützen, für die es in der EU noch keine Erzeugung gibt. Bei der Penicillin-Produktion in Kundl in Tirol sei das beispielsweise bereits der Fall, sagte Schramböck gestern.

Österreich zählt laut Schramböck rund 900 Unternehmen im Pharma- und Life-Science-Bereich mit insgesamt etwa 55.500 Mitarbeitern. Der Fokus liegt vor allem auf Forschungsleistungen.

Auch der Schutz von geistigem Eigentum müsse weiter ausgebaut werden, um Arbeitsplätze in der Forschung in Österreich bzw. in der EU zu halten, so die Ministerin. Mit der Pharmabranche dürfe nicht dasselbe passieren wie mit dem IT-Sektor. In diesem Bereich hat Europa seine einstige Vorreiterrolle bei Forschung und Innovation mittlerweile verloren.

Die Pharmastrategie soll bis Jahresende stehen. Auch die bessere Vernetzung großer und kleiner Betriebe ist angedacht. Zudem können Unternehmen bis 6. September zu den Themen Pharma, Life Science und Gesundheit ihr Interesse an Förderungen bekunden.