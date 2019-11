Pharmabranche geht von mäßigem Wachstum aus

Durchschnittlich um 1,5 Prozent real wird der erstattungsfähige Arzneimittelmarkt bis 2023 jährlich wachsen: Das geht aus der Studie "Pharma Forecast Austria 2023" hervor, die vom Apothekerverband, den Pharmaverbänden FOPI und Pharmig sowie dem WK-Fachverband der chemischen Industrie in Auftrag gegeben wurde. Sie wurde am Donnerstag in Wien präsentiert.

Unter erstattungsfähigen Medikamenten versteht man jene Arzneimittel, die in Apotheken abgegeben und von den Krankenkassen bezahlt werden.

Grund für das moderate reale Wachstum von durchschnittlich 1,5 Prozent jährlich seien die Auswirkungen der gesetzlich vorgeschriebenen Preisreduktionen von Original- und Nachfolgepräparaten nach Patentabläufen, sagt Stefan Baumgartner vom Marktforschungsinstitut Iqvia. Das Wachstum werde aber wahrscheinlich noch geringer ausfallen, weil auch die Marktdynamiken auf die Preise wirken würden. Auch individuelle Rabatte der Hersteller habe man nicht in die Berechnungen miteinbezogen.

"Schon in den Vorjahren sind die Ausgaben für Arzneimittel geringer gewachsen als die Einnahmen der Kassen", sagte Thomas Szypionka vom IHS.