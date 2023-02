Peter Halatschek baute Wohnungen mit Andreas Ortner

Wie berichtet, ist Ortners Immobilienfirma Bau & Boden nun in Konkurs. Über die Mutterfirma Ortner Real hatte er auch viele Projektgesellschaften betrieben. Einer der Geschäftspartner war bzw. ist Halatschek. Zuletzt bauten und verkauften er und Ortner 16 Wohnungen der "Objekt Kapuzinerstraße 6 GmbH" in Linz und 37 Wohnungen der "Florian 52 Projektgesellschaft mbH" in St. Florian. Aktiv ist noch Zweitere, um Gewährleistungsfristen einzuhalten.