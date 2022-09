"Pestizide und Agroindustrie führten uns in die Sackgasse"

In Europa haben wir zwar genug zu essen, trotz Klimakrise und Ukrainekrieg. Doch "wir stehen vor einer großen Zeitenwende in der Ernährung. Das agroindustrielle System, das sehr lange erfolgreich war, führte uns in eine Sackgasse", sagte die Star-Köchin und grüne EU-Parlamentarierin Sarah Wiener bei ihrem Linz-Besuch am Donnerstag.

Die Pflanzenvielfalt sei verarmt, man habe einen Teil der Lebensmittelsicherheit aufgegeben für eine einseitige Ernährung, die viel Input von außen wie Pestizide und teuren Mineraldünger brauche.

Wiener fordert konkret die Umsetzung und Nachbesserung der neuen EU-Verordnung zum Einsatz von Pestiziden, die die EU-Kommission Mitte Juni vorgestellt hat und die sie als Sprecherin für das Parlament auch verhandelt. Damit soll unter anderem der Einsatz von gefährlichen Pflanzengiften um 50 Prozent bis 2030 verringert werden. Die Mitgliedsstaaten müssten eigene Reduktionsziele festzulegen. Pestizide sollen in allen sensiblen Gebieten verboten werden, das sind städtische Grünflächen, Schulen, Spielplätze, aber auch Schutzgebiete unter Natura2000. Problematisch ist für die Grünen die Berechnungsmethode im Entwurf für erlaubte Pestizide. Harmloses Backpulver werde im Entwurf acht Mal riskanter eingestuft als das hochtoxische Difenoconazol, so die Politikerin.

Sarah Wiener war am Donnerstag zu Gast in Linz Bild: Christian Kaufmann

Sie erlebe einen "unsagbar harten" Widerstand der "reaktionären und konservativen Kräfte". Sie sprach von einer "konzertierten Abwehr" der Agrar-Lobby gegen die Einschränkung von Pestiziden, "sie verschließen die Augen wie Dreijährige" vor der Tatsache der hohen Belastung mit Umweltgiften, "vom Eis in Spitzbergen bis zur Muttermilch".

In den Niederlanden gab es wochenlang teils gewalttätige Proteste von Landwirten gegen die Einschränkung beim Stickstoff-Ausstoß, die vor allem der industriellen Tierhaltung "in dreistöckigen Milchproduktionen und 30-stöckigen Schweinemastbetrieben" Einhalt gebieten will. Auch in vielen deutschen Städten protestieren Bauern, unter anderem gegen ein Komplettverbot von Pflanzenschutzmitteln in Landschaftsschutzgebieten. Man sollte aufhören, landwirtschaftliche Flächen mit Milliardenförderungen zu subventionieren, sondern stattdessen mit diesen Mitteln die Landwirtschaft regionaler und vielfältiger gestalten. Die Bauern könnten nicht noch billiger produzieren und noch stärker mit ihren Nachbarn in Konkurrenz treten, sieht Wiener die Landwirte durchaus in einer Notlage. "Der Bauer heutzutage ist überarbeitet, ausgebeutet und schlecht bezahlt." (uru)