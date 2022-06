Personalmangel gefährdet den Flug in den Urlaub

Vor allem bei den Sicherheitskontrollen und in anderen operativen Bereichen ist die Personalsituation kritisch. Laut dem deutschen Flughafenverband ist dort etwa jede fünfte Stelle unbesetzt. Während der Pandemie hat die Luftfahrt umfassende Kostensenkungsprogramme umgesetzt und Mitarbeiter gekündigt. Die Rückholung dieser Arbeitskräfte gestaltet sich allerdings schwierig, weil die Standards bei der Zuverlässigkeits- und Sicherheitsprüfung sehr hoch sind.

Die Fluglinien reagieren bereits auf den Mangel: Die Lufthansa etwa streicht in Frankfurt und München allein im Juli 900 Flüge, das entspricht fünf Prozent ihrer Kapazitäten.

Die Tochter Eurowings kappt ebenfalls hunderte Verbindungen für den Sommer. "An den großen Drehkreuzen des europäischen Flugverkehrs – etwa Frankfurt, Düsseldorf oder Amsterdam – könnte die Situation durchaus problematisch werden. Hier werden die meisten Verspätungen und Flugausfälle auftreten", sagt Ingo Hagedorn vom Flughafen Linz-Hörsching.

Schwierigkeiten wie bei den großen Flughäfen seien hierzulande allerdings nicht zu erwarten. Hagedorn: "Wir rechnen in den nächsten Monaten mit keinen größeren Problemen. Wir haben genügend Mitarbeiter für die Abfertigung."

Während der Pfingstfeiertage habe man erste Spitzenauslastungen wieder erreicht, es sehe "sehr gut" aus. Die Personalsituation in Österreich sei mit jener im Ausland zudem nur schwer vergleichbar: "Wir haben uns am Anfang der Pandemie dazu entschieden, unsere Mitarbeiter in Kurzarbeit zu schicken. Dadurch sind uns die meisten Arbeitskräfte erhalten geblieben." (fep)