Personalmangel bremst Pfanner

Im Vorjahr habe er deswegen zwischen fünf und zehn Prozent an Umsatz nicht lukrieren können, erklärte er im Ö1-Radio. Es müsse dringend in Ausbildung investiert, und es müsse qualifizierte Einwanderung ermöglicht werden. Das Unternehmen besteht seit 1856 und liefert seine Produkte in mehr als 80 Länder. Mit 850 Mitarbeitern werden 289 Millionen Euro umgesetzt, rund die Hälfte in Österreich.

