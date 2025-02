Personalkarussell in Oberösterreichs Bankwesen

Die aktuell heißeste Bank in Europa sitzt in Berlin. Trade Republic ist mit acht Millionen Kunden der Aufsteiger der europäischen Geldszene und trifft den Nerv der neuen Zeit mit einer einfachen Handhabe der digitalen App, höheren Zinsen, günstigen Gebühren und einer Gratis-Bezahlkarte. Ein Zeichen dafür, dass auch in der Geld- und Versicherungsbranche nichts mehr ausgeschlossen ist, nicht einmal, dass Disruption bestehende Modelle zerstören kann.