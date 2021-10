21.100 Zeitarbeiter gibt es aktuell in Oberösterreich, das ist ein Fünftel mehr als noch vor einem Jahr und in etwa so viel wie vor der Krise, sagte Berufsgruppensprecher Wolfgang Langthaler beim Branchentreff der OÖ Personaldienstleister in den Linzer Promenaden Galerien am Montag. Oberösterreich ist als starkes Industriebundesland das stärkste Zeitarbeitsland und stellt von den österreichweit 100.260 Zeitarbeitern ein Fünftel.