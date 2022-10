Personaldienstleister bleiben trotz Konjunktur-Wolken zuversichtlich

Rund 21.000 Menschen arbeiten in Oberösterreich aktuell via Zeitarbeitsfirmen bei heimischen Betrieben, das sei ein leichtes Plus zum Vor-Corona-Stand, berichtet Oberösterreichs Sprecher der Personaldienstleister, Wolfgang Langthaler, anlässlich des Branchentreffens der Arbeitskräfteüberlasser in Linz.