"Pensionssystem bald nicht mehr finanzierbar"

"Die Energiekrise deckt derzeit strukturelle Themen zu", sagte gestern Oberbank-Generaldirektor Franz Gasselsberger beim gemeinsamen Pressegespräch mit Gregor Pilgram, Vorstandsvorsitzender der Generali Versicherung Österreich AG, in Wien.

Eines dieser Themen sei, dass die Pensionen in Österreich mit dem Umlageverfahren allein bald nicht mehr finanzierbar sein würden. Dieses System werde jährlich mit 25 Milliarden Euro aus dem Budget subventioniert, so Gasselsberger. Die Budgetnöte würden die Politiker dazu zwingen, "hier langfristig bei den Leistungen Anpassungen vorzunehmen", sprich: Das derzeitige Pensionsniveau ist längerfristig nicht zu halten.

Bei einer "echten Pensionsreform" reiche es nicht, die Lebensarbeitszeit zu verlängern, so der Oberbank-Chef. Betriebliche und private Vorsorge seien notwendig, vor allem aber müsste man Teile der gesetzlichen Pensionsversicherung auf dem Kapitalmarkt veranlagen, um höhere Renditen zu erzielen. Das sei beispielsweise in Schweden und in Dänemark der Fall.

Aus der täglichen Kundenberatung wisse man, dass die Unternehmen hier Handlungsbedarf sehen und ihren Mitarbeitern betriebliche Vorsorge-Modelle anbieten möchten. Der Steuerfreibetrag für die Zukunftssicherung liege seit Jahrzehnten bei 300 Euro pro Jahr. "Ein absolutes Muss" wäre hier eine Steigerung auf 1200 Euro.

Bei der privaten Vorsorge sieht Gasselsberger vor allem ein Problem bei der Leistbarkeit. "Wir brauchen endlich eine Entlastung des Faktors Arbeit durch Senkung der Steuerlast." Nur so sei es möglich, den finanziellen Spielraum für private Vorsorge zu schaffen, sagte Gasselsberger. (hn)