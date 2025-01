Pensionskassen erzielten im Vorjahr Plus von 7,76 Prozent

Die Vorsorgekassen schrieben im Schnitt ein Plus von 4,93 Prozent. Laut Aussendung des Fachverbands der Pensions- und Vorsorgekassen sei das ein "sehr erfreuliches Ergebnis". "Eine Pensionskassen-Pension ist eine wichtige Ergänzung für den Lebensstandard im Alter", sagte Andreas Zakostelsky, Obmann des Fachverbandes der Pensions- und Vorsorgekassen (WKÖ). Dementsprechend erneuerte der Fachverband seine Forderung nach einem Vollausbau der betrieblichen Vorsorge. Das gute Ergebnis aus dem Vorjahr macht das Potenzial der "kapitalmarktorientierten Veranlagung für alle, insbesondere für Geringverdienerinnen und Geringverdiener" deutlich, so Zakostelsky. Erst vor kurzem hat sich der Fachverband für sein Anliegen Schützenhilfe vom Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) geholt, das den Nutzen einer betrieblichen Vorsorge für alle in zwei verschiedenen Modellen berechnet hat.

Aktuell haben die Pensionskassen 1,1 Millionen Kundinnen und Kunden, für die sie ein Vermögen von 29,04 Mrd. Euro verwalten. Die Vorsorgekassen verwalten ein Vermögen von 21,3 Mrd. Euro für rund 3,92 Millionen Anspruchsberechtigte.

