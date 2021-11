Pensionen und Ihr Recht: Infoabend am 9. November

Antworten auf diese und weitere Fragen bekommen Sie beim Online-Informationsabend "Achtung, Falle! Pensionen und Ihr gutes Recht" von der Arbeiterkammer OÖ und den OÖN am Dienstag, 9. November, ab 18 Uhr auf nachrichten.at. Live aus den Promenaden Galerien beantworten AK-Expertinnen und AK-Experten sowie AK-Vizepräsident Andreas Stangl Ihre ganz persönlichen Fragen. Die Fragen können Sie uns während der Veranstaltung per Mail stellen oder bereits jetzt schon vorab schicken – an achtung.falle@akooe.at

"Achtung, Falle! Pensionen und Ihr gutes Recht", Dienstag, 9. November, 18 Uhr, auf nachrichten.at