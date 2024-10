„Pendel schlägt in Gegenrichtung aus“: Warum bei KTM der Motor stottert

Von der Überhol- auf die Bremsspur: So ergeht es der Pierer Mobility AG seit einigen Monaten. Am Montagabend informierte der börsenotierte Zweiradhersteller mit der Kernmarke KTM und Zentrale in Mattighofen darüber, dass der Markt im zweiten Halbjahr hinter den Erwartungen blieb. Das hat beim Leitbetrieb Konsequenzen – auch personell.