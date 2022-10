Razzien über drei Tage: Kartellbehörde wirft Pelletsbranche Preistreiberei vor

Noch bis Donnerstagvormittag durchsuchte die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) die Büros von proPellets, dem Branchenverband der österreichischen Pelletserzeuger und -händler, in Wien. Die gesamten Razzien dauerten drei Tage: Seit Dienstag wurden Räumlichkeiten mehrerer Unternehmen und des Verbands in Wien, Kärnten und Tirol durchsucht.

Die Kartellbehörde hat den Verdacht, dass Hersteller und Händler die Preise abgesprochen, Kunden aufgeteilt und den Absatz gemeinsam eingeschränkt und kontrolliert haben. Es sollen Pellets also auch gehortet worden sein, um den Preis zu treiben.

Die Ermittlungen der BWB laufen seit Februar. Es hat Beschwerden von Konsumenten und Arbeiterkammer gegeben.

Der Pelletspreis ist seit Oktober 2021 um rund 170 Prozent auf 633 Euro pro Tonne gestiegen. Davon sind bundesweit etwa 160.000 Haushalte betroffen, die mit Pellets heizen – 36.000 sind es in Oberösterreich.

1,6 Millionen Tonnen produziert

Heizen sei ein Grundbedürfnis. Die Krisensituation dürfe nicht mit Absprachen weiter verzerrt werden, sagt Natalie Harsdorf-Borsch, interimistische Generaldirektorin der BWB: „Wir gehen allen Hinweisen mit höchster Priorität nach.“ Wie die Wettbewerbshüter mit Bezug auf den Verdacht des Hortens mitteilen, wurden 2021 in Österreich 1,6 Millionen Tonnen Pellets produziert und 1,2 Millionen Tonnen verbraucht. Sowohl Export als auch Import von Pellets seien heuer verglichen mit 2021 leicht zurückgegangen.

Welche Firmen von den Razzien betroffen waren, wurde nicht mitgeteilt. RZ Pellets (das auch einen Standort in Vöcklamarkt hat) und Seppele in Kärnten sowie Pfeifer in Tirol erklärten, nicht betroffen zu sein. Binderholz in Tirol teilte auf Anfrage mit: „Kein Kommentar.“

Christian Rakos, Geschäftsführer von proPellets, sagt, der Preisanstieg sei auf gestiegene Produktionskosten, hohe Nachfrage und kriegsbedingte Lieferausfälle in Europa zurückzuführen. Es könne keine Absprachen gegeben haben, denn die Preisdifferenz zwischen den Anbietern sei noch nie so groß wie jetzt gewesen, Pellets seien günstiger als in Nachbarländern (in Deutschland etwa 743 Euro), und trotz Rekordpreisen im Ausland exportierten österreichische Händler weniger.

Man habe sich nichts vorzuwerfen, so Rakos: „Wir sind tiefenentspannt und kooperieren vollumfänglich mit den Behörden.“ Die Vorwürfe seien bedauerlich und könnten einen nachhaltigen Imageschaden bewirken.

Ein Auslöser der Hausdurchsuchungen war offenbar auch, dass ein Pelletshändler gegenüber der BWB angegeben haben soll, sich beim Preis an dem monatlich vom Verband veröffentlichen Preisindex orientiert zu haben. Rakos weist auch das zurück: Infolge der schnell gestiegenen Preise sei der Index zuletzt immer niedriger gewesen als die tatsächlichen Preise, er hinke nach.

Bei Verstößen kann die BWB Geldstrafen von bis zu zehn Prozent des Umsatzes verhängen.

In Österreich gibt es rund 60 Pelletshändler und 30 Hersteller mit 40 Standorten.