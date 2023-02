Pellets ein Drittel billiger als im Herbst, Aktionen sollten Preise weiter drücken

Enorme Preissteigerungen belasteten im Vorjahr Pelletskunden in Österreich. Im Oktober kostete eine Tonne im Schnitt sogar 634 Euro. Fünf bis sechs Tonnen pro Jahr braucht ein klassischer Haushalt (Abweichungen nach Größe, Gebäudestandard etc.). Die Zahl der Haushalte mit Pelletsheizungen stieg 2022 um 22.000 auf 184.000 (40.000 in Oberösterreich). Der Zuwachs im Jahr davor hatte 12.000 betragen.

Seit dem Herbst ist der vom Branchenverband proPellets ermittelte Durchschnittspreis um knapp ein Drittel auf 436 Euro im Februar gesunken. Viele Haushalte werden im Frühjahr nach der Heizsaison Pellets einlagern. "Und die traditionell zur Einlagerung im März und April stattfindenden Aktionen sollten zu weiter sinkenden Preisen führen", sagt proPellets-Geschäftsführer Christian Rakos. Wie weit, könne man nicht sagen. Er empfehle Haushalten, sich einen guten Preis zu sichern, sobald die Aktionen richtig anlaufen. Die Anbieter geben ihm zufolge Rabatte, weil es für sie wichtig ist, alle Aufträge im Frühjahr zu fixieren, um die Pellets dann logistisch optimal ausliefern zu können.

299 Euro für Stammkunden

Die Sturmberger-Gruppe in Wartberg an der Krems hat schon im Februar eine Woche Pellets zum Tonne-Preis von 299 Euro verkauft – aber nur an Stammkunden in der näheren Umgebung. Mit der Aktion habe man das Lager entlastet und Fahrtkosten gespart, sagt Marion Wegmaier, Leiterin des Pelletsbereichs bei Sturmberger: "Es wird wohl weitere punktuelle Aktionen geben." Flächendeckend sei das heuer aufgrund der instabilen Markt- und Preisentwicklung aber schwieriger.

Ulrike Weiß, Leiterin des Konsumentenschutzes der Arbeiterkammer Oberösterreich, sagt: "Der Trend bei den Preisen stimmt. Wir erwarten, dass es noch weiter nach unten gehen muss." Bei der AK melden einige Unternehmen Preise ein. Mit Stand 21. Februar bewegen sich hier die Preise pro Tonne zwischen 369 und 439 Euro, die Abfüllpauschalen zwischen 42 und 68,60 Euro. Im Mai 2021 verzeichnete die AK ein Rekordtief mit durchschnittlich 215 Euro pro Tonne (proPellets 219). Aktuell sind die Preise also noch deutlich höher als damals. Daran gibt es Kritik.

Rakos argumentiert, im Vorjahr hätten Hamsterkäufe und fehlende russische Mengen auf Europas Markt die Preise getrieben. Die Produktionskosten (Energie, Späne) seien hoch geblieben. So günstig wie früher werde es wohl nicht mehr. Absprachen weist er zurück, die Preise seien in Österreich deutlich niedriger als in anderen Ländern gewesen. Wie berichtet, ermittelt die Bundeswettbewerbsbehörde, ob es ein Kartell gab.

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft Alexander Zens

