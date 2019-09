Peking eröffnete nach nur vier Jahren Bauzeit Super-Flughafen

Während in Berlin seit 13 Jahren am Flughafen gebaut wird, heben in Peking bereits die Flugzeuge ab. Nach nur vier Jahren Bauzeit verkündete Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping nun rechtzeitig zum 70. Geburtstag der Volksrepublik die Eröffnung des Super-Airports. Der Flughafen in Daxing rund 50 Kilometer südlich der Innenstadt ist nach Gebäudefläche der größte Flughafen der Welt. Er soll bis 2021 rund 45 Millionen Passagiere pro Jahr transportieren und später auf 100 Millionen erweitert werden.

Wegen der sechs Seitenarme wird das futuristische Gebäude auch "Seestern" genannt. Passagiere haben kurze Wege – maximal 600 Meter. Der Flughafen wurde von der 2016 verstorbenen irakischen Architektin Zaha Hadid und ihren chinesischen Partnern entworfen. Mit 700.000 Quadratmetern ist er so groß wie 98 Fußballfelder. Eine Schnellbahn soll Passagiere in 20 Minuten in die Innenstadt bringen.

Die Sprach- und Datenkommunikation des Flughafens stammt von der österreichischen Frequentis, die mit einem Tochterunternehmen seit 2012 in China tätig ist. CEO Norbert Haslacher: "Wir sind stolz, dass uns die chinesische Flugsicherung als Technologiepartner gewählt hat."

Schon während der Bauzeit des neuen Super-Flughafens hatten sich die Chinesen über den Flughafen in Berlin, der jetzt im Oktober 2020 eröffnet werden soll, lustig gemacht. So hieß es immer wieder: "Berlin kann von Peking lernen."