Fest steht: So wie heute werden wir 2040, wenn Österreich klimaneutral sein will und muss, nicht mehr von A nach B kommen. Wir würden (noch) nicht massenhaft mit elektrisch betriebenen Lufttaxis oder Hyperloops Strecken bewältigen. Auch würden die Fahrzeuge noch überwiegend von uns gelenkt und nicht autonom durch die Landschaft fahren, sagen ÖAMTC-Landesdirektor Harald Großauer und Christian Gratzer vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ) in einem OÖN-Doppelinterview zum Thema "Neue Mobilität".