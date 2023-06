Vom Ingenieurswesen bis hin zur Fertigstellung auf der Baustelle: "In unserem Kompetenzzentrum in Altheim bilden wir den gesamten Prozess entlang der Wertschöpfungskette ab", sagt Erich Wiesner, Geschäftsführer des Holzbauspezialisten Wiehag in Altheim (Bez. Braunau). Die Wurzeln des Unternehmens gehen ins Jahr 1849 zurück, mittlerweile führt Wiesner den Betrieb in fünfter Generation.