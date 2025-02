Die Inflation ist nahe an das Zwei-Prozent-Ziel gerückt, die Konjunktur ist schwach. Darum hat die Europäische Zentralbank (EZB) im Juni 2024 die Zinswende nach unten eingeleitet und die Leitzinssätze bis Jänner fünf Mal leicht gesenkt, zuletzt vier Mal in Folge. Die nächste Ratssitzung wird am 6. März stattfinden.