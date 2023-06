Wie Öko-Kriterien das Steuersystem verändern

Das Thema Nachhaltigkeit führt Schritt für Schritt auch zu einer Änderung des Steuersystems. Das zeigt sich vor allem bei der Einführung der CO2-Steuer, welche bei Inverkehrbringen bestimmter Energieträger (Benzin, Heizöl, Erdgas etc.) den Erwerb von Emissionszertifikaten vorschreibt, wie Peter Pichler, Partner bei LeitnerLeitner in Linz, erklärt: "Oder aber beim seit 2023 gültigen Öko-Investitionsfreibetrag."

Letzterer beträgt 15 Prozent, wenn man Wirtschaftsgüter wie emissionsfreie Fahrzeuge ohne Verbrennungsmotor oder PV-Anlagen anschafft.Auf EU-Ebene verweist Pichler auf das geplante CO2-Grenzausgleichssystem (Grenzabgabe, "CBAM"). Dieses sehe beim Import bestimmter Produkte wie zum Beispiel Stahl aus einem Drittland in die EU bereits ab Oktober 2023 Meldeverpflichtungen und beginnend mit dem Jahr 2026 Zahlungsverpflichtungen für die Importeure vor. Dadurch soll die Verlagerung der Produktion in Drittländer bzw. die Einfuhr von CO2-intensiven Erzeugnissen aus Drittländern zum Schutz der EU-Wirtschaft eingedämmt werden.

Wie berichtet, steht die Einführung des CO2-Grenzausgleichssystems damit in Zusammenhang, dass der Emissionshandel für Industrie und Energiewirtschaft in der EU verschärft wird. Die Zahl der Verschmutzungsrechte wird schneller verringert. Die Gratiszertifikate laufen schrittweise bis 2034 aus. Luftfahrt und Schiffsverkehr werden künftig einbezogen. Ab 2027 soll es das System des Emissionshandels auch für Gebäude und Verkehr geben.

Peter Pichler, LeitnerLeitner Bild: MICHAEL_KOENIGSHOFER

Abgaben und Fairness

Verena Trenkwalder, Präsidentin der Kammer der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, sagt: "Steuern und Nachhaltigkeit gehen Hand in Hand. Das Thema Steuern lässt sich in allen drei Säulen der ESG-Faktoren finden." Zum einen gehe es um Umweltsteuern, Umweltabgaben und steuerliche Förderungen, zum anderen um soziale Fragen wie: Wie viel Steuern zahlt das Unternehmen ("fair share")? Wie transparent ist das Unternehmen in Bezug auf Steuern? Wie ist die Haltung des Unternehmens in Bezug auf Steuern? Und in Sachen guter Unternehmensführung stelle sich immer mehr die Frage: Wie ist das Unternehmen in Bezug auf Steuern organisiert?

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft Alexander Zens