Wie geht es mit den Zinsen in der Eurozone weiter?

Am 6. Juni hat die Europäische Zentralbank den Leitzinssatz zum ersten Mal seit Jahren gesenkt – um 0,25 Prozentpunkte auf 4,25 Prozent. Lesen Sie auch: EZB senkte Leitzins: Was das für Kreditnehmer und Sparer heißt Anfang des Jahres hatte die Markterwartung noch auf insgesamt vier Zinssenkungen 2024 hingedeutet, teilweise wurde sogar mit Schritten nach unten um 0,5 Prozentpunkte gerechnet. Mittlerweile sind die Erwartungen aber reduzierter. Die Inflationsrate in der Eurozone hat sich