Wie Fill in Gurten an der Zukunft schraubt

Andreas Fill ist seit 2000 an der Spitze des Familienunternehmens Fill Maschinenbau in Gurten.

Dieses schafft nicht nur zusätzliche Logistikflächen und fünf Parkdecks für die Mitarbeiter, sondern es produziert auch Energie. Photovoltaik-Anlagen werden am Dach und auch an der Fassade angebracht. "Das Gebäude wird mehr Energie produzieren, als es selber verbraucht", sagt Eigentümer und Geschäftsführer Andreas Fill. In mehreren Etappen sollen auch Büros und Fitnessräume für die Mitarbeiter sowie ein öffentlich zugängliches Bistro und ein Pub einziehen. Gebaut wird in Etappen, die Fertigstellung ist für 2025 geplant, 30 Millionen Euro werden in das Projekt investiert.

Mit der Auftragslage ist Fill zufrieden: Aufträge von mehr als 180 Millionen Euro stehen in den Büchern. Im laufenden Geschäftsjahr ist der Maschinenbauer auf Rekordkurs: 210 Millionen Euro werden prognostiziert (2022: 180 Millionen Euro). Damit würde erstmals die 200-Millionen-Euro-Marke geknackt werden.

Großes Potenzial in der Luftfahrt

Fill ist in vier Geschäftsfeldern tätig: Automobil-, Luftfahrt-, Sport- sowie Bauindustrie. Mit einem Anteil von zuletzt 70 Prozent trägt der Automobilbereich nach wie vor einen Löwenanteil zum Umsatz bei: "Grund sind die zahlreichen Aufträge aus dem Bereich E-Mobilität", sagt Fill. Für einen "namhaften deutschen Premiumhersteller" werden beispielsweise Maschinen für Elektromotorengehäuse gefertigt. Auch Anlagen für die Batteriewannenfertigung werden gebaut. Mittelfristig will Fill aber unabhängiger von der Automotivesparte werden: "Wir sehen zum Beispiel in der Luftfahrt noch großes Potenzial." In diesem Bereich fertigt das Unternehmen vor allem Anlagen für die Prüfung von Bauteilen. Stolz ist man bei Fill auch auf die Skimaschinenproduktion: "Alle Skier, ob alpin oder Langlauf, werden auf Anlagen von uns produziert."

Die Exportquote des Unternehmens lag in den vergangenen Jahren im Schnitt bei mehr als 80 Prozent.

Produziert wird ausschließlich in Gurten (Bez. Ried), 970 Mitarbeiter sind am Standort beschäftigt. Inklusive Service- und Vertriebsniederlassungen gehören bereits mehr als 1000 Beschäftigte zur "Fill-Familie". Dazu zählen auch 88 Lehrlinge: Fill bildet in zehn unterschiedlichen Berufen aus. "Das Niveau der Bewerbungen ist nach wie vor hoch", sagt Fill, der seit 2000 geschäftsführender Gesellschafter ist. Im Laufe der Jahre hätten sich aber einige Dinge verändert: "Früher kamen die Auszubildenden alle aus einem Umkreis von zehn bis 15 Kilometern. Heute sind sie viel mobiler. Wir haben sogar einen Lehrling aus Steyr, der unbedingt bei uns beginnen wollte. Er hat sich jetzt hier eine Wohnung genommen." Fill bildet auch Systemtechniker und Applikationsentwickler aus, hier seien die Bewerber oft schon 20 Jahre alt: "Hier braucht es auch von unserer Seite die entsprechende Flexibilität."

Ein Anliegen des Unternehmens ist auch, das Bewusstsein für Technik und Digitalisierung bei Jung und Alt zu schärfen: Seit 18 Monaten gibt es das "Fill Future Lab", 5000 Kinder und Jugendliche waren bereits zu Gast. Acht Labore gibt es, in denen sich die Besucher Wissen in den Bereichen Robotik, Virtual Reality, 3D-Druck, Medien und Gesundheit aneignen können.

