Wie die Futterpflanze Lupine wertvolle Lebensmittel liefert

Die Lupine wird als Zukunftspflanze gehandelt, weil sie – so wie die Sojabohne – ihren Stickstoffdünger in den Wurzeln selbst bildet. Das spart in Zeiten hoher Erdgaspreise den Kauf von Handelsdünger. Für die Bauern ist die Hülsenfrucht aber in erster Linie Viehfutter. Ein Projekt im Mühlviertel soll das ändern.