Zu den Umständen ihrer Bestellung und den Auseinandersetzungen davor will Gertraud Weigl nicht viel sagen. Als Geschäftsführerin ist sie gut beraten, Funktionärsstreitigkeiten nicht zu kommentieren. Tatsache ist, dass die Waldingerin keine geeinte Institution übernommen hat und sie die dritte Neubesetzung auf dem Posten in fünf Jahren ist. Es heißt, je vier Landesgruppen stünden in zwei Blöcken gegenüber.