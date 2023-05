Was für Whistleblower zu tun ist

Zahlreiche Unternehmen in Österreich müssen sich heuer einer zusätzlichen Herausforderung stellen. Es gilt, dem neuen Hinweisgeber Innenschutzgesetz (HSchG) Rechnung zu tragen, mit dem in Österreich die EU-Whistleblower-Richtlinie umgesetzt wurde. Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten sind nun verpflichtet, eine interne Meldestelle für Whistleblower einzurichten. Der Identitätsschutz der Hinweisgeber steht dabei an oberster Stelle.