Warum jetzt Selbstbedienung?

Einige Händler wie Spar, Rewe oder Unimarkt waren in Österreich die Ersten, im Mai dieses Jahres folgte auch Diskonter Hofer: Der Lebensmittelkonzern mit Sitz in Sattledt gab bekannt, in den nächsten Jahren 200 seiner insgesamt 540 Filialen in Österreich mit Selbstbedienungskassen ("Self- Checkout") auszustatten. Die ersten 50 Geschäfte würden bereits im nächsten Jahr 2025 damit ausgerüstet. Doch was heißt das eigentlich für Kunden, und was bringt es im persönlichen Alltag?