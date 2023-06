Ventopay: Frischer Wind für Bezahlsysteme in Gastronomie und Kantinen

Zuletzt investierte der Hagenberger Zahlungsdienstleister Ventopay 14,5 Prozent des Umsatzes in Forschung und Entwicklung. In dieser Größenordnung ging es auch die vergangenen Jahre dahin, was von einer hohen Innovationsbereitschaft zeugt. Das 2012 gegründete Unternehmen bietet seinen Kunden digitale Gesamtlösungen für schnelle Bezahlung und einfache Abrechnung in Gemeinschaftsverpflegung und Systemgastronomie.