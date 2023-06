Tractive: Eine Million Haustiere mit Wissen aus Pasching vernetzt

Als Start-up sehen wir uns nicht mehr, diese Zeiten sind vorbei", sagt Michael Hurnaus. Der 39-Jährige ist Chef des 2012 von ihm mitbegründeten Paschinger Unternehmens Tractive, das sich mit Trackingsystemen (Verfolgung) für Hunde und Katzen über die Landesgrenzen hinaus einen Namen gemacht hat – und nun den nächsten Expansionsschritt setzt.

Bis Jahresende soll die Zahl der monatlich aktiven Abonnenten weltweit auf eine Million steigen. Derzeit seien es 750.000, sagt Hurnaus. Vor zwei Jahren waren es rund halb so viele. 85 Prozent der Produkte verkauft Tractive in Europa, vor allem in Deutschland und Großbritannien.

Mittel- und langfristig sollen aber die USA größter Einzelmarkt werden. Auch wegen der Zahl der Einwohner sei der US-Markt ein Hebel. 2021 holte Tractive, wie berichtet, Investoren aus den USA an Bord, die sich mit 35 Millionen Dollar an dem Paschinger Unternehmen beteiligten.

Investiert haben auch die Runtastic-Gründer und Hansi Hansmann, einer der bekanntesten Geldgeber der heimischen Szene. "Es läuft generell sehr gut für uns, wir wachsen gesund", sagt Hurnaus im Gespräch mit den OÖNachrichten. Trotz Pandemie, Teuerung und Energiekrise sei man auf Kurs. Der Umsatz liege im "deutlichen zweistelligen Millionenbereich", sagt der Firmenchef, ohne konkrete Zahlen zu nennen. "Wir sind auf jeden Fall klar Cashflow-positiv."

220 Mitarbeiter, 40 Stellen offen

Im US-Büro in Seattle arbeiten 13 Beschäftigte, am vorigen Sommer in Pasching erweiterten Stammsitz sind es mehr als 200 aus 40 verschiedenen Ländern. An die 40 Mitarbeiter würden gesucht. Man versuche, mit TV-Werbung und der seit Juni 2022 geltenden Viertagewoche bei vollem Lohnausgleich zu punkten. Leicht falle die Suche aber nicht.

Die Entwicklung für Produkte und Programme erfolgt in Oberösterreich, die Fertigung in zwei Werken in China und Malaysia. Geht es nach Hurnaus, soll noch heuer eine Produktionsstätte in Europa aufsperren. "Natürlich ist es in Asien billiger, aber nicht mehr vergleichbar mit der Situation von vor ein paar Jahren." Hinzu komme politische Instabilität, beispielsweise durch Spannungen zwischen China und Taiwan. Wo das Werk in Europa stehen soll, sei noch nicht fix, sagt Hurnaus. Aber: "Wir wollen Wege verkürzen." Bisher spezialisierte sich Tractive darauf, den Standort von Hunden und Katzen mit GPS-Daten zu verfolgen. Künftig sollen auch Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand des Haustiers gezogen werden können, kündigt Hurnaus an. Es gehe etwa um die Schlafdauer und -intensität oder Bewegungsabläufe von Hunden und Katzen. "Wenn etwas nicht stimmt, erkennt das der Tracker und kann dem Tierarzt bei der Behandlung helfen", sagt der Tractive-Chef.

Das angepeilte Erreichen der Millionenmarke bei den aktiven Nutzern sei für das Unternehmen ein Meilenstein, sagt Hurnaus. Vor allem auf dem US-Markt sieht der Unternehmer viel Potenzial. Dort wohnten Menschen, die auf größeren Farmen lebten, mehrere Hunde hätten und diese frei laufen ließen. Das passe für das Geschäftsmodell von Tractive genau.

"Würden uns wieder dafür entscheiden"

Die Entscheidung für die Viertagewoche sei riskant, aber richtig gewesen. "Wir sind froh, diesen Schritt gegangen zu sein, und würden uns wieder dafür entscheiden", sagt Hurnaus. Man könne gute Mitarbeiter nicht nur mit kostenlosen Getränken, Obst, Kaffee, Snacks oder Gutscheinen für das Mittagessen ködern. Auch das passende Arbeitsumfeld, Flexibilität und moderne Arbeitsbedingungen seien gefragt. Allerdings sei eine Viertagewoche nicht für alle Unternehmen und Branchen geeignet, sagt Hurnaus. Viel hänge von Kultur, Arbeitsweise und den Aufgabenbereichen ab.

