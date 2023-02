Top-Regisseurin Sabine Derflinger: "Warum sollte ich nachgeben?"

Ihre Kino-Dokumentarfilme über Ikonen der Frauenbewegung ("Die Dohnal", "Alice Schwarzer") sind auch ihr persönliches Statement für die Gleichberechtigung der Geschlechter. Sabine Derflinger empfindet ihr Frausein "ganz klar als Wettbewerbsnachteil" für ihre Karriere als Regisseurin und Filmproduzentin. Für Frauen war es besonders am Anfang ihrer Karriere viel schwieriger, an Geld für Projekte zu kommen als für Männer. Sie erinnert sich beispielhaft an ein Projekt, das man ihr für eine bestimmte Summe angeboten hat. "Frauen verdienten beim Film bis vor kurzem mindestens 20 Prozent weniger als Männer." Also setzte sie Kollegen so lange unter Druck, bis sie herausgefunden hatte, wie viel denen gezahlt worden war. Das war wie erwartet deutlich mehr. "Also, warum sollte ich nachgeben?" Sie setzte ihre Forderungen meistens durch. "Das kann ich nur empfehlen."

Als selbstständige Filmemacherin musste sie stets auf ihr Auskommen schauen. Sie habe viel später als Kollegen ihrer Ausbildung begonnen, selbst Filme zu machen, weil es als Frau schwieriger war. "Und es gab Zeiten, wo ich nicht einmal mehr zehn Euro gehabt habe. Da kam glücklicherweise immer ein Filmpreis, der mich gerettet hat." Durch ihre jüngsten Filmerfolge habe sich das geändert, doch ein Unfall hat ihr Ende des Vorjahres ein kompliziert gebrochenes Bein beschert, weshalb sie Projekte absagen musste. Das schafft erneut Unsicherheit, denn "als heute 60-Jährige weiß ich, dass die ökonomische Frage, wie ich es im Alter schaffe, nicht einfach zu beantworten ist."

Derflinger war die erste Frau, die bei einer österreichischen Tatort-Folge Regie führte. Sie drehte viele TV-Serien, etwa Folgen von "Vier Frauen und ein Todesfall" oder von den "Vorstadtweibern". Ob ihre Karriere mehr Plan oder Zufall war? "Das war schon Plan, ich hab mir immer etwas überlegt. So wollte ich zum Beispiel einen Krimi-Preis haben – und habe ihn wirklich mit einer Tatort-Folge gekriegt." Freilich seien immer wieder Ideen an sie herangetragen worden, und wenn der Zeitpunkt sich richtig anfühlte, "habe ich zugesagt" – sofern die Budgets gestimmt haben. Bis das gepasst hat, war es oft ein harter Kampf. Einmal, erinnert sie sich lachend, "habe ich am Freitag noch immer nicht unterschrieben, obwohl am Montag darauf der erste Drehtag angesetzt war."

Generell gelte noch immer – auch wenn sich in den vergangenen zehn Jahren in dieser Hinsicht vieles getan habe: "Je höher die Budgets, desto schwieriger wird der Zugang für Frauen." Dennoch hätten sich durch Quoten- und Punktesysteme die Förderbedingungen im Sinne der Frauen verbessert.

Kraft schöpft die bekennende Feministin aus "banalen Dingen", wie sie sagt: Radfahren am See oder Meer, Ausflüge, Yoga mit Freunden oder Lesen. "Je normaler, umso lieber."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper