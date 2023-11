Tischler & Schlosser: Digital Blocks will Handwerksbetriebe zukunftsfit machen

Viele Gewerbe- und Handwerksbetriebe klagen über fehlende Mitarbeiter: Hier will das Schörflinger Unternehmen "Digital Blocks" ansetzen. Die digitale Unternehmensberatung wurde 2017 gegründet und im Vorjahr von Josef Zauner und Julian Mehlig übernommen: Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, Handwerksbetriebe zukunftsfit zu machen. "Der klassische Handwerker kennt sich in seinem Fachbereich gut aus, ist aber nicht immer auch ein guter Kaufmann. Unser Ziel ist es, den Handwerker auch zum Unternehmer zu machen", sagt Co-Geschäftsführer Josef Zauner, ein gelernter Schlosser. Der 22-jährige Mehlig bringt in dem Unternehmen mit insgesamt fünf Mitarbeitern die technische Expertise ein.

Die Digitalisierung berge viele Risiken, aber auch Chancen: Letztere sollten sich die Unternehmen zunutze machen: "Wenn die Unternehmer zu stark im Tagesgeschäft engagiert sind und zigmal dieselbe Frage beantworten müssen, kann ein Betrieb sich nicht weiterentwickeln", sagt Zauner.

Digital Blocks verfolgt dabei mehrere Ansatzpunkte, berät die Kunden einerseits im Bereich Digitalisierung und Automatisierung, zum Beispiel Unternehmer, die ihre Lagereingänge noch manuell verbuchen, was Kapazitäten bindet: "Wir wollen nicht Arbeitsplätze abschaffen, sondern die Mitarbeiter für andere, sinnvolle Tätigkeiten freispielen", sagt Zauner. Durch die demografische Entwicklung würden den Unternehmen nicht nur viele Beschäftigte durch Pensionierungen, sondern auch viel Wissen verloren gehen. Mit den Kunden werde auch daran gearbeitet, dieses Wissen zu sichern und für andere Mitarbeiter zugänglich zu machen: "Das Ziel ist, eine Art interne Akademie aufzubauen."

Verhaltene Nachfrage

Aufgrund des Auftragseinbruchs in der Baubranche verzeichnet auch Digital Blocks eine verhaltene Nachfrage. Auch die Skepsis sei in der traditionellen Branche anfangs oft groß, "aber ist der Anfang gemacht, kann man sehen, wie die Schalter in den Köpfen umkippen und der Wunsch nach noch mehr Vereinfachung entsteht".

