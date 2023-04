Susanne Eidenberger - die Frau in der Chefetage bei Bellaflora

OÖN: Wie erklären Sie einem sechsjährigen Kind, was Sie beruflich machen? Susanne Eidenberger: Ich arbeite den ganzen Tag mit vielen Personen zusammen, damit du mit deiner Familie bei Bellaflora Pflanzen und andere schöne Dinge für den Garten und dein Zuhause kaufen kannst. Und was antworten Sie auf die Frage, warum Sie dafür Geld bekommen? Weil ich mit meinem täglichen Tun dafür sorge, dass viele Menschen einen schönen Garten und ein schönes Zuhause haben. Was macht Sie glücklich? Dass ich mit