Smarte Einkaufswagen, selbst scannen: So kaufen wir in Zukunft ein

In Österreich gibt es bereits eine Vielzahl unterschiedlicher Konzepte von "Smart Stores" – vom Hofladen bis zu Selbstbedienungskassen und bald intelligenten Einkaufswagerln in Supermärkten. Walk-in-Formate, Lebensmittelmärkte mit oft reduzierter Ladenfläche sind etwa in Deutschland ein Trend. Die Kunden scannen die Produkte meist selbst und bezahlen an Selbstbedienungskassen. In anderen Ländern und Läden gibt es gar keine Kassen, die Produkte werden per Kamera erfasst.