"Selbstständige schalten nie ab"

"Am Ende des Tages schauen wir gemeinsam, dass das operative Geschäft läuft. Aber der Chef ist mein Mann." Nicht nur in vielen Firmen braucht der Eigentümer die tatkräftige Unterstützung seiner Ehefrau, die Ärztin Johanna Rachinger ist als ärztliche Leiterin im CT- und MRT-Institut ihres Mannes Ebrahim Rachinger in Linz tätig.

Mit fünf Ärzten und insgesamt 30 Mitarbeitern führen die beiden ein mittelständisches Unternehmen, in dem an starken Tagen schon an die 200 Patienten betreut werden.

Die Zahl der Patienten sei in den vergangenen Jahren stark angestiegen, damit auch die Arbeitsbelastung. "Das heißt, unsere Mitarbeiter sind freundliches Auftreten in einer Stresssituationen gewöhnt." Die allgemeine Personalnot bedeute auch für die Ordination "noch mehr Planung und Struktur".

Damit das funktioniert, sei es wichtig, dass das Betriebsklima passt und die Kommunikation gut läuft. "Dazu muss man ein offenes Ohr für die Probleme der Mitarbeiter haben." Oft gehe es um Sorgen bei der Kinderbetreuung. "Wir kennen das, wir sind selber berufstätige Eltern."

Die frühere Oberärztin am Neuromed-Campus stieg 2010 in den Ordinationsbetrieb und die kurz zuvor übernommene private Krankenanstalt ein, damals waren zwei Ärzte angestellt und die beiden Kinder sechs und acht Jahre alt.

Mit Öffnungszeiten von 7 bis 17 Uhr und am Freitag bis 15 Uhr sind die Tage lang. "Um halb sieben sind wir da, und der Ordinationsschluss bedeutet natürlich nicht, dass die Arbeit erledigt ist", sagt Rachinger. Befundet wird auch im Büro zuhause.

Auch die Urlaube seien nie ganz sorglos, "als Selbstständige schaltet man nie ab". Dennoch habe die Tätigkeit nie ihren Reiz verloren: "Das medizinische Feld ist irrsinnig interessant, wir decken alle Krankheiten ab und sind ein wichtiger Baustein in der medizinischen Kette."

Energie tankt die 52-Jährige in der knappen Freizeit beim Kochen und bei gelegentlichen Theater- und Kinobesuchen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper