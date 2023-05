Ruhiger Schlaf mit elf Milliarden Euro?

Er war schon mehrfach Fondsmanager des Jahres und gilt in Österreich als einer der führenden Experten im Bereich der Investmentfonds. Im Podcast "Geld und Leben" spricht Alois Wögerbauer, Chef der 3-Banken-Generali-Gruppe, über Anlagestrategie, Geduld und die österreichische Börse.

OÖNachrichten: Wenn man für 11 Milliarden Euro oder sogar ein bisschen mehr verantwortlich ist, kann man da überhaupt noch ruhig schlafen?

Alois Wögerbauer: Das kann man und muss man. Wenn ich es nicht könnte, könnte ich meine Funktion nicht 25 Jahre lang ausfüllen. Erstens ist man nicht allein, wir sind 65 Leute. Und zweitens rechnen wir nicht täglich aus, wie viel gewonnen oder verloren wurde. Das sind durchaus imposante Beträge. Wir rechnen in Prozentsätzen.

Wie wird man Fondsmanager?

Dazu braucht es vor allem zwei Voraussetzungen: zum einen eine entsprechende Ausbildung, zum anderen aber vor allem eine Begeisterung für die Finanzmärkte. Diese sind nicht berechenbar, daher ist es wichtig, einen globalen Blick zu haben. Ich muss immer wissen, was auf der Welt passiert.

Auf der ganzen Welt hat immer irgendeine Börse offen. Das könnte Stress verursachen. Wie kann man sich den Alltag eines Fondsmanagers vorstellen?

Jedenfalls nicht so, wie man ihn aus Filmen kennt. Wir sind keine Händler, sondern Investoren und Strategen. Und wenn ich mich an einem Unternehmen beteilige, bringt es keinen Mehrwert, rund um die Uhr konsequent die Börsen zu beobachten.

Sie verwalten 62 Publikums- und 161 Spezial- und Großanlegerfonds. Was ist der Unterschied?

Publikumsfonds sind für alle zugänglich. Mit Ansparplänen ab 50 Euro im Monat. Spezialfonds sind auf einzelne Investoren zugeschnitten.

Die Kunden sind Unternehmen oder Menschen, die sehr, sehr wohlhabend sind.

Beides, auch Stiftungen oder Pensionskassen.

Wie viele Fonds stellen Sie im Jahr zusammen?

Ein bis zwei Produkte im Jahr.

Wie hoch sind die Spesen?

Das hängt von der Strategie ab. Bei Aktienfonds sind es etwa 1,5 Prozent pro Jahr, bei manchen Anleihefonds 0,4 bis 0,6 Prozent.

Die österreichische Börse ist vergleichsweise klein. Ist es sinnvoll, hier zu investieren?

Ja, es ist sinnvoll. Nicht nur aus Patriotismus. Bei unseren Aktien hat der Heimmarkt Österreich einen Anteil von zwei bis vier Prozent. Das ist deutlich mehr, als die Wiener Börse am Gesamtmarkt ausmacht. Der Vorteil für heimische Anleger ist, dass man die Unternehmen besser kennt. Grundsätzlich ist es aber auch wichtig, dass wir in heimische Firmen investieren.

Was ist der wichtigste Markt?

Mit großem Abstand die USA. 65 Prozent des Weltbörsenwerts liegen in den USA. Und es gibt dort unglaublich tolle Unternehmen.

China ist neben den USA die wichtigste Volkswirtschaft der Welt. Wie investieren Sie dort?

Da halten wir uns zurück. Man braucht beim Anlegen auch Rechtsschutz und Transparenz. Da ist man in China nicht so sicher. Auch wenn man die Bilanzen der großen Unternehmen dort liest. Wie sind in Europa andere Maßstäbe gewöhnt.

Auf Ihrer Homepage schreiben Sie, Sie stünden für Realismus, Flexibilität und Mut zur Meinung. Wie kann man das verstehen?

Manchmal muss man etwas mutiger sein. Wenn alle an der Börse dasselbe sagen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eintritt, gering.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Dietmar Mascher Stellvertretender Chefredakteur, Leiter Wirtschaftsredaktion Dietmar Mascher