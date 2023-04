Pegasus: Viele tolle Bewerber

Für den Wirtschaftspreis Pegasus hat es zum gestrigen Bewerbungsschluss nochmals eine Flut an Nennungen gegeben: Viele tolle Unternehmen haben sich für den Wirtschaftspreis beworben, den die OÖN und ihre Partner heuer zum 30. Mal vergeben.

Bei den Erfolgsgeschichten eingereicht hat Speedmaster aus Eberstalzell mit Geschäftsführer Günther Schweiger: Die Vision des Unternehmens ist es, die rund 8000 österreichischen Tischler bei der Digitalisierung zu unterstützen. Speedmaster beliefert Tischler und Wohnstudios mit Möbelteilen wie Fronten und Schubladen und verspricht eine Lieferung binnen 48 Stunden.

Günther Schweiger gründete Speedmaster Bild: Speedmaster

Drittgrößter Baukonzern

Ebenfalls eingereicht hat der Linzer Baukonzern Swietelsky: Das drittgrößte Bauunternehmen Österreichs hat mit Peter Krammer s einen neuen Vorstandschef. Die Bauleistung lag zuletzt bei mehr als 3,4 Milliarden Euro. 12.000 Mitarbeiter sind tätig, in Österreich werden 329 Lehrlinge in 21 Berufen ausgebildet.

Peter Krammer, Chef von Swietelsky Bild: Antonio Bayer

1841 wurde das Guglwald erstmals erwähnt: Der einstige Gasthof ist zum Hotel mit Wellnessbereich geworden. Mit der Einführung der Vier-Tage-Woche für das Küchenpersonal ist das Guglwald mit den Geschäftsführern Astrid und Alexander Pilsl Vorreiter in der Hotelbranche. Als Maschinenbauer für die Lebensmittelproduktion hat sich Laska in Traun einen Namen gemacht: Exportiert werden die Kutter, Mischmaschinen, Feinstzerkleinerer und Wölfe in 140 Länder.

Laska-Chef Maximilian Laska Bild: Werk

Sie werden laut Geschäftsführer Maximilian Laska, der den Betrieb in fünfter Generation führt, auch in anderen Branchen als der Fleischindustrie gebraucht. Bei den Zukunftshoffnungen rechnet sich Markus Franz-Riegler mit seinem Startup Bergardi Chancen aus. Entwickelt wurde ein aktiv-dynamischer Bürosessel, der Unterkörperbewegungen mit einer stabilen Oberkörperposition verbindet.

Das Gründer-Team von Bergardi Bild: Mike Raab Media

Schöfbenker-Chefin Margarete Fürtbauer Bild: WKOÖ

Schöfbenker Stahlbau gibt es seit 1938, die Schlosserei ist auf die Fertigung von Geländern und Tragwerken im Straßenbau spezialisiert. Seit 30 Jahren führt Margarete Fürtbauer das Unternehmen, 2020 trat Sohn Maximilian ein.

Weiters unter den Einreichern: Miba, Greiner und Engel.

