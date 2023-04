Pegasus: Erzählen auch Sie uns Ihre "Neuen Wege"!

Noch knapp eine Woche, bis Freitag, 14. April, können oberösterreichische Unternehmen ihre Chance nutzen und sich für den Pegasus bewerben: Der Wirtschaftspreis wird am 1. Juni bei einer glanzvollen Gala zum 30. Mal verliehen und steht heuer unter dem Motto "Neue Wege". Unter nachrichten.at/pegasus2023 kann man sich in fünf Kategorien bewerben.

Bei den Erfolgsgeschichten am Start ist Margit Stadler-Schauer, Geschäftsführerin des Stadlerhofs in Wilhering: Der Bauernhof, den es seit 500 Jahren gibt, kann für Veranstaltungen aller Art genutzt werden. Auch "grüne" Veranstaltungen werden geboten. Tradition und Innovation ist das Motto des Stadlerhofs.

Margit Stadler-Schauer führt den Stadlerhof in Wilhering. Bild: Cityfoto

Bereits seit 1907 ist die Tanzschule Horn in Linz aktiv. Heute ist mit den Geschwistern Marie und Fabian Horn die vierte Generation im Unternehmen tätig. 25 Mitarbeiter sind beschäftigt. Ein großes Anliegen ist die Aufrechterhaltung der heimischen Ballkultur. Horn hat sich bei den Erfolgsgeschichten beworben.

Marie und Fabian Horn, die vierte Generation in der Tanzschule Horn Bild: Horn

In derselben Kategorie eingereicht hat Ocilion aus Ried/Innkreis: Die Innviertler sind laut eigenen Angaben führender IPTV-Plattformbetreiber im deutschsprachigen Raum. 100 Netzbetreiber und Energieversorger vertrauen auf die Technologie und die Dienstleistungen der Innviertler, die mehr als 100 Mitarbeiter beschäftigen. Mehr als 100.000 Endgeräte für Fernsehen, Videos, Apps und Inhalte von Sky wurden bisher ausgeliefert, sagt Geschäftsführer Johann Kühberger.

Mit Fenstern das Klima schützen

Der Trauner Fenster- und Türenspezialist IFN, der in den Händen der Familien Klinger und Kubinger liegt, besteht aus mehreren Unternehmen in Europa. Mit den Produkten soll auch ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden, Sanierungen sind dem Unternehmen ein großes Anliegen. IFN ist bei den Leuchttürmen, Innovationskaisern und den Erfolgsgeschichten am Start. Anette Klinger hat als Unternehmerin des Jahres eingereicht.

V.l.: Stephan Kubinger, Anette Klinger, Christian Klinger führen IFN. Bild: Stuerzenbaum

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.