Pegasus als Lichtblick in schwierigen Zeiten

Die Bewerbungen sollen zum einen zeigen, dass unsere Firmen im Grunde gesund sind und was sie im vergangenen Jahr, also noch vor dem Shutdown, alles geleistet haben. Zum anderen sollen sie auch jenen Mut machen, die derzeit mit den Folgen der Wirtschaftskrise arg zu kämpfen haben.

Das Motto, die scheinbaren Widersprüche zwischen Ökonomie und Ökologie aufzulösen und die Chancen für neue Geschäftsideen aufzuzeigen, behalten wir bewusst in Zeiten wie diesen bei. Es wird beim Restart nach der Pandemie-Krise von entscheidender Bedeutung sein, genau solche Geschäftsideen auf den Weg zu bringen und dann auch weiter voranzutreiben.

Die Preise werden in sechs Kategorien verliehen: So macht sich etwa Karl Sinzinger mit seinem Linzer Schlüsseldienst Hoffnungen in der Kategorie "Erfolgsgeschichten": Hier liegt der Fokus auf Betrieben mit besonderer Geschichte.

In der Kategorie "Leuchttürme" werden Unternehmen gesucht, deren Erfolge über Oberösterreich hinaus strahlen: Hier hat sich beispielsweise der börsenotierte Linzer IT-Dienstleister S&T AG beworben.

Gala im Oktober

Im Vorjahr hat die Neuburger Fleischlos GmbH Bronze in der Kategorie "Zukunftshoffnungen" gewonnen: Heuer hat sich der Betrieb aus Ulrichsberg etwa bei den "Innovationskaisern" beworben: Hier sind Firmen angesprochen, die mit ihren Entwicklungen die Zukunft gestalten wollen.

Als "Zukunftshoffnungen" gelten vielversprechende Start-ups: Herbert Pataky hat sich mit seiner gleichnamigen Software GmbH beworben. Preise gibt es zudem für die Unternehmerin des Jahres sowie für das Lebenswerk. Die Pegasus-Gala ist für den 13. Oktober geplant.

