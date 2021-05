Pegasus 2021: Das sind die Finalisten

Oberösterreichs Unternehmen haben ein herausforderndes Jahr hinter sich. Ein Virus hat das Wirtschaften eingeschränkt, Umsätze und Jobs gekostet. Glücklicherweise hat sich für viele Betriebe die Lage entspannt. Das spiegelt sich in der zurückgekommenen Zuversicht. Unter dem Motto „Das Comeback der Wirtschaft“ kann deshalb der diesjährige Pegasus wieder abheben. Dass Oberösterreichs Unternehmen auf den Wirtschaftspreis fliegen, zeigt der große Andrang.

Bildergalerie: Die Finalisten im Überblick

Fast 200 Betriebe haben sich beworben, 40 gehen in das Rennen um die begehrten Trophäen. Aus den Finalisten kürt eine Jury die drei Gewinner jeder Kategorie. In dieser sitzen die Pegasus-Partner RLB Oberösterreich, KPMG, Wirtschaftskammer, Land Oberösterreich, Industriellenvereinigung, OÖN sowie die Vorjahressieger. Den Vorsitz hat der Linzer Wirtschaftsprofessor Fritz Schneider inne. Ausgezeichnet werden die Sieger bei der Gala-Nacht der Wirtschaft am 11. Juni im Linzer Brucknerhaus.

Bei den Zukunftshoffnungen stellen sich die drei Finalisten wieder einem Saalvoting. In der Sparte "Unternehmerin/Managerin des Jahres" wird aus allen Einreichungen die Preisträgerin gekürt. Auch heuer wird für das unternehmerische Lebenswerk der „Pegasus in Kristall“ vergeben.