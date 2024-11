Papierbahn für Papierbahn nachhaltig

Die schwierige Wirtschaftslage lässt auch die Wellpappe-Industrie nicht ungeschoren: In dem Wirtschaftszweig arbeiten rund 1600 Mitarbeiter in sieben Unternehmen in Österreich. Sie setzten im vergangenen Jahr zusammen 547,7 Millionen Euro um – um 16,5 Prozent weniger als im Jahr davor.Wellpappe ist ein Zellstoffprodukt, die Herstellung ein komplexes industrielles Verfahren. Durch das Zusammenkleben von glatten und gewellten Papierbahnen entsteht ein stabiles Verpackungsmittel.